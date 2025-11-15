Inscription
#Roman francophone

A la table des chefs de touraine

Pascal Dubrisay

ActuaLitté
L'auteur nous livre son carnet de recettes idéal, un puzzle gastronomique à travers plus de 230 recettes, toutes élaborées par des chefs actuels ou historiques. Vouloir rendre hommage aux chefs et cheffes qui ont illustré au XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle l'histoire gastronomique de la Touraine, c'est leur donner la parole. De nos jours la tradition perdure. Les anciens chefs ont fait école. Toute une génération nouvelle est en train de naître et de magnifier la gastronomie tourangelle, peu médiatisée et pourtant si réelle.

Par Pascal Dubrisay
Chez La Geste

|

Auteur

Pascal Dubrisay

Editeur

La Geste

Genre

Centre, Val de Loire

A la table des chefs de touraine

Pascal Dubrisay

Paru le 18/09/2025

La Geste

12,90 €

ActuaLitté
9791035329365
