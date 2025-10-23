Inscription
#Beaux livres

Noël sans se ruiner

Marmiton

ActuaLitté
10 menus originaux, festifs et pas chers ! Qui a dit qu'il fallait nécessairement dépenser beaucoup pour offrir à ses proches un repas de Noël inoubliable ? Sûrement pas Marmiton ! Découvrez dans cet ouvrage des menus pas chers, faciles et gourmands : menu buffet, carnivore, de chef, classique, veggie, tout fromage ou pour les enfants... Epatez vos convives avec un foie gras végétal, une tarte fine au camembert, des petits mille-feuilles à la crème de tarama, une tourte pot-au-feu, une blanquette de veau à la vanille, des sapins de brie aux fruits secs ou encore la traditionnelle maison en pain d'épices.

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Menus de fête, réceptions

Noël sans se ruiner

Marmiton

Paru le 23/10/2025

144 pages

Michel Lafon

10,95 €

ActuaLitté
9782749962962
