Un beau livre complet sur la Dordogne. Longue de 483 Kms, la Dordogne creuse son chemin dans 3 régions, 6 départements et de nombreuses villes ou villages. Qualifiée de rivière espérance, pourvue d'eau appelée marchande, et de houille blanche produisant de l'électricité, elle sillonne vallées et plaines au travers de multiples vestiges de l'histoire. Elle était capricieuse, l'homme l'a domptée ; généreuse, l'homme en a profité. Elle forme avec sa complice la Garonne le plus grand estuaire d'Europe. En 2012 l'UNESCO la classe dans les Réserves de biosphère mondiales : un grand changement pour elle.