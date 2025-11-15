Loup en anjou (poche - relie) coll. baroque

Compagnon de misère des Angevins à travers les siècles, le loup a profondément marqué de ses empreintes leur vie et leur pays, surtout durant les périodes de guerre, d'épidémie et de disette. Entre légende et réalité, entre contes fantastiques et récits documentés, il poursuit aujourd'hui sa longue marche entamée depuis la nuit des temps. Après avoir hanté le territoire de l'Anjou durant des millénaires, le loup en avait complètement disparu à la fin du XIXe siècle. Réapparu dans le Choletais en décembre 2024, il n'a pas fini de faire parler de lui.