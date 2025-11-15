Inscription
#Roman francophone

Petite histoire du berry (poche - relie) coll. baroque

Jean-Noël Delétang

Ce livre est destiné au grand public désireux de mieux connaître l'histoire du Berry. Il présente cette province de la préhistoire à nos jours. La volonté de l'auteur, outre de s'inscrire dans la tradition historiographique berrichonne, est de révéler au lecteur les plus récentes découvertes en s'appuyant sur le travail minutieux des archéologues, des chercheurs, des étudiants d'aujourd'hui. De nombreux encadrés complètent ou approfondissent le récit chronologique, éclairant sous un jour parfois anecdotique ou pittoresque des personnages marquants, des lieux significatifs ou des épisodes cruciaux de l'histoire berrichonne. L'ouvrage est richement illustré : plans, documents anciens, reproductions d'oeuvres et photos de monuments et sites emblématiques du Berry.

Chez La Geste

Auteur

Editeur

Genre

Centre, Val de Loire

Paru le 18/09/2025

180 pages

12,90 €

9791035329198
