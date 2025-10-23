Inscription
#Roman francophone

La fin du monde avait pourtant bien commencé...

Patrice Jean

Les premiers romans qui annoncent déjà toute l'oeuvre - et la verve - de l'auteur de L'Homme surnuméraire et de La Vie des spectres , enfin réunis en un seul volume accompagné de nombreux inédits. Une oeuvre littéraire avance comme un iceberg sur le cours de l'actualité et le flot des publications : lentement, irrésistiblement, et avec sa part immergée, invisible mais essentielle. En 2017, Patrice Jean a surpris la critique et les lecteurs avec son roman visionnaire, L'Homme surnuméraire . Une découverte pour beaucoup. Mais ce livre impressionnant, aussi bien dans sa construction que dans son écriture, n'avait rien d'un coup d'essai. Il s'inscrivait dans le sillage de trois autres romans, moins connus et célébrés en leur temps, qui annonçaient tous, chacun à leur manière, les thèmes fondateurs du romancier. La fin du monde avait pourtant bien commencé rassemble ces ouvrages décisifs. Ils n'ont rien perdu de leur charge explosive, de leur ironie dévastatrice et, surtout, de leur exigence stylistique. La France de Bernard est une comédie de moeurs mordante et le grand roman de la bêtise contemporaine : un Bouvard sans Pécuchet, perdu chez Festivus. Les Structures du mal s'impose comme un mélodrame flamboyant et un récit poignant sur le renoncement au coeur de toute vie. Revenir à Lisbonne , enfin, réussit à conjuguer les deux veines précédentes dans un roman court à l'inventivité saisissante. Trois livres qui sont ici complétés par des inédits : nouvelles, aphorismes, chroniques et essais littéraires. Une redécouverte qui a tout d'une révélation.

Chez Le Cherche Midi

Littérature française

Paru le 23/10/2025

320 pages

29,00 €

9782749184456
