#Roman francophone

Loup en perigord (poche - relie) coll. baroque

Claude Ribouillault, Frédéric Dumerchat

Un beau petit livre pour tout savoir sur le Loup en Périgord. Pour ce volume consacré au Périgord, le personnage du loup côtoie clairement son descendant le chien, dans une des régions de France où la Préhistoire questionne précisément le passage de l'un à l'autre, autant que leurs liens respectifs avec les populations humaines d'hier, d'aujourd'hui et... peut-être de demain. Les auteurs, entre Histoire et Traditions locales, explorent la mémoire locale et l'actualité de Canis Lupus et de sa parentèle, en proposant des pistes pour la curiosité : toponymie, langue et légendes ; hagiographie, incertitudes et croyances ; oralité, contes et méfiances ; découvertes et hypothèses...

Par Claude Ribouillault, Frédéric Dumerchat
Chez La Geste

|

Auteur

Claude Ribouillault, Frédéric Dumerchat

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Loup en perigord (poche - relie) coll. baroque

Claude Ribouillault, Frédéric Dumerchat

Paru le 18/09/2025

180 pages

La Geste

12,90 €

9791035329150
