Mnesys, anthologie des nouveaux talents francophones de la SF

Après Memoria, l'anthologie dédiée à la fantasy, les éditions Mnémos poursuivent les célébrations de leurs 30 ans avec MNE/SYS, un recueil inédit de science-fiction explorant le thème de la mémoire. Cinq nouvelles, choisies parmi de nombreux textes reçus à la suite d'un appel à contributions, mettent en lumière cinq talents émergents francophones, primo-auteurs et primo-autrices. Cette anthologie propose un voyage à travers les multiples formes de mémoire : personnelle, collective, artificielle ou effacée. Chaque récit offre une vision d'un futur possible et interroge ce que nous conservons, oublions ou reconstruisons. Avec ce projet, Mnémos réaffirme son engagement envers la richesse des littératures de l'imaginaire et sa volonté de promouvoir l'innovation et la créativité qui l'anime. Clarissa J. Choi - "BPU" Ennen - "Le Dernier livre" Jièm Mixcoatl - "Nous sommes de vent" Romy Seube - "Ce moment que je ne veux pas perdre" Mad Willow - "Tant qu'ils restent"