Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le bestiaire de l'horreur

Azz l'épouvantail, Førtifem, Fortifem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Azz l'épouvantail vous ouvre sa galerie des monstres : 101 figures très marquantes du cinéma d'horreur (mais pas que), célèbres ou confidentielles, illustrées par le duo Fortifem Zombies affamés, fantômes vengeurs, psychopathes masqués, clowns sanguinaires, créatures improbables et terrifiantes... Les monstres hantent les écrans depuis l'invention du cinéma. Et les monstres, c'est la spécialité d'Azz l'épouvantail, qui leur a consacré sa chaîne YouTube. Dans ce bestiaire très graphique, il vous ouvre son petit panthéon personnel de 101 créatures. On y croise quelques célébrités responsables de nombreux cauchemars - Freddy Krueger, Ghostface, Pennywise, Sadako... - mais aussi et surtout de nombreux inconnus tout prêts à peupler vos futures nuits blanches. S'y trouvent relégués aussi quelques gentils, pour être passés parfois de l'autre côté de la loi... Illustré par Fortifem, ce bestiaire érudit et fouillé, mais toujours très ludique, se veut une ode à la découverte d'un univers particulièrement prolifique, très créatif - même s'il est parfois, il est vrai, un peu sanguinolent...

Par Azz l'épouvantail, Førtifem, Fortifem
Chez Hors Collection

|

Auteur

Azz l'épouvantail, Førtifem, Fortifem

Editeur

Hors Collection

Genre

Histoire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le bestiaire de l'horreur par Azz l'épouvantail, Førtifem, Fortifem

Commenter ce livre

 

Le bestiaire de l'horreur

Azz l'épouvantail, Førtifem, Fortifem

Paru le 23/10/2025

232 pages

Hors Collection

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782701404660
9782701404660
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.