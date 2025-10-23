Le bestiaire de l'horreur

Azz l'épouvantail vous ouvre sa galerie des monstres : 101 figures très marquantes du cinéma d'horreur (mais pas que), célèbres ou confidentielles, illustrées par le duo Fortifem Zombies affamés, fantômes vengeurs, psychopathes masqués, clowns sanguinaires, créatures improbables et terrifiantes... Les monstres hantent les écrans depuis l'invention du cinéma. Et les monstres, c'est la spécialité d'Azz l'épouvantail, qui leur a consacré sa chaîne YouTube. Dans ce bestiaire très graphique, il vous ouvre son petit panthéon personnel de 101 créatures. On y croise quelques célébrités responsables de nombreux cauchemars - Freddy Krueger, Ghostface, Pennywise, Sadako... - mais aussi et surtout de nombreux inconnus tout prêts à peupler vos futures nuits blanches. S'y trouvent relégués aussi quelques gentils, pour être passés parfois de l'autre côté de la loi... Illustré par Fortifem, ce bestiaire érudit et fouillé, mais toujours très ludique, se veut une ode à la découverte d'un univers particulièrement prolifique, très créatif - même s'il est parfois, il est vrai, un peu sanguinolent...