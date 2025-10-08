Et si votre vie devait ressembler à une romance de Noël, quel trope choisiriez-vous ? Manon en a marre des comédies romantiques et de leurs couples parfaits ! Non, c'est décidé, elle n'en regardera plus ! Mais à un mois des fêtes de fin d'année, est-ce vraiment une bonne idée ? Ses amies, Emma, Fanny et Rose, qu'elle voit tous les samedis à la piscine, n'en sont pas convaincues. Toutes les trois ont alors une idée pour lui redonner foi en l'amour. Et une brillante idée digne d'un film de Noël ! Faire vivre à Manon, un à un, tous les tropes de la romance : du très célèbre " ennemies-to-lovers " au " only one bed " en passant par l'irrésistible " friends-to-lovers ". Sauf que dans la vraie vie, tout peut rapidement déraper ! Voyage à Strasbourg qui tourne au fiasco, meilleur ami déjà casé, faux couple désastreux... Un seul scénario mènera Manon vers son âme soeur. Il s'agit juste de ne pas se tromper... Avec Comme dans une romance de Noël... ou pas ! Valentine Maingault signe une comédie romantique pétillante et drôle où le mois de décembre nous prouve, encore une fois, que c'est le moment le plus merveilleux de l'année.