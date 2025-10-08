Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire

" La réponse de l'Ecosse au Journal de Bridget Jones ". Daily Record Noël, le cauchemar de tout célibataire ! A trente-huit ans, Emily a un travail satisfaisant, des amis fabuleux, et surtout, un appart merveilleux, situé à 661 kilomètres de sa famille un peu trop intrusive. Sa seule source de stress est Evan, son jeune voisin, qui a tendance à écouter la musique à fond, et fait encore plus de bruit la nuit... Mais qu'importe ! Heureuse en couple avec Robert, Emily espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Finies les questions indiscrètes ! Mais quand Robert rompt avec elle, Emily en est malade. Comment va-t-elle pouvoir affronter sa famille ? Bien déterminée à reconquérir Robert, Emily fait appel au fêtard d'à côté... "Si vous entendez glousser au bord de la piscine cet été, ce sera à cause de ce livre. " Grazia " Une approche effrontée du sexe et de la romance. " List Magazine " Très mignon et à mourir de rire ! " The Sun " Une lecture très coquine mais amusante qui va vous couper le souffle et vous faire éclater de rire l'instant d'après. " Abby Clements " Obscène et hilarant... Vous allez vous tordre de rire sur la plage ! " The Scottish Sun " Incroyablement drôle et très sexy (à en rougir ! ), lire ce roman fait un bien fou. " No. 1 Magazine " Une héroïne farfelue et des scènes hilarantes à chaque page... C'est sans le moindre doute le meilleur livre que j'ai lu cette année. Il me tarde de voir ce que nous réserve Joanna Bolouri ! " Novelicious " Sexy, malin et scandaleux, je le recommanderais à tous ceux qui ont le goût de l'aventure. " Victoria Fox