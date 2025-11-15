Pauillac - un port au milieu des vignes (coll. beau petit pays)

L'histoire du port de Pauillac au cur de l'estuaire de la Gironde. Pauillac est mondialement connu pour ses dix-huit grands crus classés, mais beaucoup moins pour son port. Pourtant au travers des siècles son implantation stratégique a offert un accès sûr aux navires. Port de quarantaine, port de stationnement, port d'émigration, port de ravitaillement durant le premier conflit mondial, port de départ pour les lignes transatlantiques, port industriel, port de transfert des réfugiés espagnols durant la guerre civile, port pétrolier, port de transit pour l'Airbus A380, et maintenant port d'accueil des grands paquebots, Pauillac a grandement participéà la vie maritime régionale.