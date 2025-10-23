Renaître après un traumatisme

Une séparation amoureuse, le décès d'un proche, une agression physique ou une catastrophe naturelle ... il n'y a ni petit ni grand traumatisme quand il est considéré du point de vue de la personne. Comment sortir de cette épreuve ? Grâce à sa double formation de psychanalyste et de docteur en sciences humaines, et en prenant appui sur de nombreux témoignages et exemples, Saverio Tomasella donne les clés pour identifier les sources du traumatisme, comprendre ses manifestations, en limiter les effets et parvenir à se reconstruire.