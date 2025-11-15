Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Indre au fil de l'eau

Pascal Dubrisay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une découverte des paysages de la population et des artistes qui jalonnent la rivière Indre. Née dans le département du Cher, c'est dans la commune limitrophe de Pérassay dans l'Indre, autre département qui signe la province du Berry, qu'elle poursuit son cours tranquille jusqu'en Indre-et-Loire. Car tout au long de cette aimable rivière, ce ne sont que des villages et des villes profondément ancrés qui racontent l'histoire du royaume de France depuis ses origines. La promenadeà travers une urbanisation traditionnelle de qualité y est des plus plaisantes. Les paysages naturels sont faits pour folâtrer, se laisser aller au rêve, au songe ou à la poésie.

Par Pascal Dubrisay
Chez La Geste

|

Auteur

Pascal Dubrisay

Editeur

La Geste

Genre

Centre, Val de Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Indre au fil de l'eau par Pascal Dubrisay

Commenter ce livre

 

Indre au fil de l'eau

Pascal Dubrisay

Paru le 16/10/2025

270 pages

La Geste

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329358
9791035329358
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.