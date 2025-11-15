Indre au fil de l'eau

Une découverte des paysages de la population et des artistes qui jalonnent la rivière Indre. Née dans le département du Cher, c'est dans la commune limitrophe de Pérassay dans l'Indre, autre département qui signe la province du Berry, qu'elle poursuit son cours tranquille jusqu'en Indre-et-Loire. Car tout au long de cette aimable rivière, ce ne sont que des villages et des villes profondément ancrés qui racontent l'histoire du royaume de France depuis ses origines. La promenadeà travers une urbanisation traditionnelle de qualité y est des plus plaisantes. Les paysages naturels sont faits pour folâtrer, se laisser aller au rêve, au songe ou à la poésie.