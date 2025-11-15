Bordeaux art deco

Présenté sous la forme d'un abécédaire riche de quelque 130 entrées et largement illustré, cet ouvrage permet de découvrir la ville des années 1920 à 1939. Bordeaux, ville Art déco ! Un style de vie, une mode, un art de vivre, l'Art déco est un peu tout cela à la fois. Cette parenthèse de 20 ans commence meurtrie par la Première Guerre mondiale et s'achève sous la menace de la Seconde. Dans cette course éperdue contre le temps, toute une génération exprime sa volonté de tourner une page et de placer ses espoirs dans le progrès. Une centaine de personnalités nous accompagnent pour découvrir la singularité, le dynamisme et la richesse de ce Bordeaux " Art déco ", dont la ville d'aujourd'hui conserve encore nombre de magnifiques témoignages.