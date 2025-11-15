Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Bordeaux art deco

Dominique Dussol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Présenté sous la forme d'un abécédaire riche de quelque 130 entrées et largement illustré, cet ouvrage permet de découvrir la ville des années 1920 à 1939. Bordeaux, ville Art déco ! Un style de vie, une mode, un art de vivre, l'Art déco est un peu tout cela à la fois. Cette parenthèse de 20 ans commence meurtrie par la Première Guerre mondiale et s'achève sous la menace de la Seconde. Dans cette course éperdue contre le temps, toute une génération exprime sa volonté de tourner une page et de placer ses espoirs dans le progrès. Une centaine de personnalités nous accompagnent pour découvrir la singularité, le dynamisme et la richesse de ce Bordeaux " Art déco ", dont la ville d'aujourd'hui conserve encore nombre de magnifiques témoignages.

Par Dominique Dussol
Chez La Geste

|

Auteur

Dominique Dussol

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bordeaux art deco par Dominique Dussol

Commenter ce livre

 

Bordeaux art deco

Dominique Dussol

Paru le 01/10/2025

304 pages

La Geste

50,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329341
9791035329341
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.