#Essais

Ils vécurent heureux... et prirent un compte commun

Marie-Lahya Simon

ActuaLitté
L'argent dans le couple demeure un sujet souvent tabou. Pourtant, des choix financiers mal anticipés peuvent avoir des conséquences lourdes, notamment pour les femmes. Entre absence de compte personnel, carrière mise en pause ou dépenses non discutées, l'équité financière vacille facilement. De nombreux essais féministes le soulignent : les femmes s'appauvrissent en couple, et peu de solutions concrètes existent. Ce guide pratique y remédie en abordant les sujets de l'épargne, du compte commun, du partage des frais, de la fiscalité et surtout de l'autonomie financière. A travers de nombreux conseils, des études de cas, des méthodes de calcul et des outils concrets, Marie-Lahya Simon vous délivre une véritable boîte à outils, qui vous aidera à instaurer un dialogue naturel en couple et une gestion juste et équilibrée des finances à deux.

Par Marie-Lahya Simon
Chez Eyrolles

|

Auteur

Marie-Lahya Simon

Editeur

Eyrolles

Genre

Vie de famille

Ils vécurent heureux... et prirent un compte commun

Marie-Lahya Simon

Paru le 23/10/2025

Eyrolles

18,00 €

ActuaLitté
9782416022456
