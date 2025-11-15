Loches un reve de pierres (coll. beau petit pays)

"Ville d'Art et d'Histoire" , "Plus Beaux Détours de France" , Loches-en-Touraine est l'un des bijoux du Val de Loire. 2kms de remparts aux pieds desquels une ville s'est construite au fil du temps, protégée par d'autres remparts qui mettent en scène tout un florilège de monuments : les portes Picois et des Cordeliers, l'Hôtel-de-Ville, la maison du Centaure, la Chancellerie et plusieurs hôtels particuliers. Le charme de Loches, ville où naquit Alfred de Vigny, s'exprime à chaque pas ainsi que les pages de ce livre tentent d'en restituer l'esprit".