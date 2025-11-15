Inscription
#Roman francophone

Loches un reve de pierres (coll. beau petit pays)

Pascal Dubrisay

"Ville d'Art et d'Histoire" , "Plus Beaux Détours de France" , Loches-en-Touraine est l'un des bijoux du Val de Loire. 2kms de remparts aux pieds desquels une ville s'est construite au fil du temps, protégée par d'autres remparts qui mettent en scène tout un florilège de monuments : les portes Picois et des Cordeliers, l'Hôtel-de-Ville, la maison du Centaure, la Chancellerie et plusieurs hôtels particuliers. Le charme de Loches, ville où naquit Alfred de Vigny, s'exprime à chaque pas ainsi que les pages de ce livre tentent d'en restituer l'esprit".

Chez La Geste

|

Auteur

Editeur

La Geste

Genre

Bretagne

Loches un reve de pierres (coll. beau petit pays)

Paru le 16/10/2025

152 pages

La Geste

25,00 €

9791035329303
