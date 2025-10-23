Inscription
#Beaux livres

Créations de Noël en feutrine

Olga Uhry, Nathalie Carnet, Catherine Guidicelli

Enchantez vos fêtes de fin d'année ! Grâce au cahier technique détaillé et aux pas-à-pas, brodez et cousez facilement, selon vos envies et quel que soit votre niveau, les 24 modèles proposés dans cet ouvrage. Sublimez votre sapin avec un joyeux bonhomme en pain d'épices, un adorable renne ou encore une étoile scintillante, et habillez votre intérieur pour créer une ambiance magique. Vous pourrez même confectionner quelques jolis cadeaux à offrir !

Chez Eyrolles

Olga Uhry, Nathalie Carnet, Catherine Guidicelli

Editeur

Eyrolles

Genre

Broderie, point de croix

Créations de Noël en feutrine

Olga Uhry

Paru le 16/10/2025

164 pages

Eyrolles

19,90 €

9782416020926
