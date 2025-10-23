Créations de Noël en feutrine

Enchantez vos fêtes de fin d'année ! Grâce au cahier technique détaillé et aux pas-à-pas, brodez et cousez facilement, selon vos envies et quel que soit votre niveau, les 24 modèles proposés dans cet ouvrage. Sublimez votre sapin avec un joyeux bonhomme en pain d'épices, un adorable renne ou encore une étoile scintillante, et habillez votre intérieur pour créer une ambiance magique. Vous pourrez même confectionner quelques jolis cadeaux à offrir !