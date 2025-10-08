Un homme, une voiture

L'International Serie CV 6. 6 de Shaquille O'Neal, pensée pour impressionner. La Mercedes 280SE de Ralph Lauren, achetée au moment où il posait les bases de son empire. La légendaire "Snoop DeVille" , Cadillac sur-mesure du rappeur Snoop Dogg... Chaque modèle incarne une époque, une personnalité, une vision. A travers plus de 80 véhicules emblématiques et des portraits de leurs célèbres propriétaires, ce livre explore le lien intime et souvent spectaculaire entre les hommes et leurs voitures. Un lien fait de passion, de puissance, de style, et parfois même de démesure. Porté par des photographies saisissantes, cet ouvrage célèbre l'automobile comme un prolongement de soi, un objet de désir, un symbole de liberté.