Kit vive les énigmes

Le kit de jeux qui met votre intelligence à l'épreuve ! Vous aimez les défis qui font travailler vos méninges ? Ce kit est fait pour vous ! Découvrez cinq petits livres captivants, conçus pour stimuler votre cerveau. Que vous soyez un amateur de chiffres, de lettres, d'énigmes ou de casse-têtes, vous trouverez forcément votre bonheur ! Ce coffret contient : 1 petit livre des énigmes littéraires : stimulez votre esprit avec ces casse-têtes littéraires ! 1 petit livre des jeux de calculs : testez votre arithmétique avec ces défis mathématiques ! 1 petit livre de devinettes : cherchez l'intru, rébus et charades, relevez le défi et mettez votre intuition à l'épreuve ! 1 petit livre de casse-têtes logiques : creusez-vous les méninges pour comprendre la logique ! 1 petit livre d'énigmes visuelles : aiguisez votre regard et ne laissez aucun détail vous échapper ! Une véritable aventure cérébrale vous attend dans ce kit !