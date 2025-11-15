Le Chemin du Puy-en-Velay, la voie historique

Le chemin du Puy, appelé aussi via podiensis, est le chemin de Compostelle le plus parcouru en France. En 750 km environ, il relie le Puy-en-Velay au pied des Pyrénées. Godescalc, évêque du Pus aurait été le premier à parcourir ce chemin jusqu'à Compostelle, en 950-951. C'est sur ses pas que marchent de nombreux pèlerins d'aujourd'hui, le long d'une route jalonnée de monuments inoubliables : Notre-Dame du Puy, l'abbaye Sainte-Foy de Conques, joyau de l'art roman, le pont Valentré sur le Lot à Cahors, l'abbaye St-Pierre de Moissac et son cloître... Ce guide vous propose de partir du Puy à travers les paysages volcaniques du Velay, le massif granitique de la Margeride, avant que le mythique haut plateau de l'Aubrac, n'éveille en vous le "vertige horizontal" décrit par Julien Gracq. Puis le chemin plonge dans la vallée du Lot, se faufile dans les causses du Quercy et sur les collines de Gascogne, jusqu'aux verts contreforts des Pyrénées. La qualité d'un guide Lepère, c'est : Un chemin vérifié, parcouru à pied ; Des marcheurs chevronnés : 20 ans d'expérience. Pour partir en toute tranquillité, vous trouverez un descriptif précis de l'Itinéraire, des cartes topographiques 1 : 50 008 le plan des principales villes, une liste d'hébergements vérifiés et des notices culturelles et historiques.