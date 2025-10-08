Le grand atlas des rois et reines de France

Redécouvrez l'Histoire de France par le prisme fascinant de ses rois et reines les plus marquants ! Pendant plus de mille an, l'Histoire de France a été façonnée par la succession des dynasties royales - des Mérovingiens aux Bourbons - et par les actions des grands personnages qui en sont issus - de Childéric Ierà Louis-Philippe. A l'aide d'images, de frises chronologiques et d'arbres généalogiques, ce livre relate les étapes de la fondation du royaume et les actes essentiels de la mise en place de la royauté. On y découvre également des anecdotes de la vie à la cour, ainsi que des scandales et secrets d'alcôve. Cet ouvrage vous permet de découvrir entre autres l'unification du royaume par Clovis, les conquêtes de Charlemagne, la paix du roi de Saint Louis, l'Edit de Nantes d'Henri IV, la monarchie absolue de Louis XIV... Mais aussi les nombreuses reines qui ont marqué le pays. Trop souvent méconnues ou oubliées, les reines sont ici mises en lumière à travers une quinzaine de portraits de femmes emblématiques. Clotilde, qui convertit un royaume ; Aliénor d'Aquitaine, qui fut deux fois reine ; Jeanne de Bourgogne, qui connut la prison et le trône ; Catherine de Médicis, femme d'état stratégique et redoutée ; Marie-Antoinette, à la fois frivole et haïe. Ce grand atlas est une somme encyclopédique, véritable chronique illustrée des règnes des rois et reines de France.