Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Le kit de survie aux toilettes

Florian Gazan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des blagues, des anecdotes et des jeux pour ne jamais s'ennuyer au petit coin ! Une nouvelle édition des meilleures lectures sur le trône ! 5 petits livres plein d'humour et de culture générale pour ne jamais s'ennuyer, même au petit coin. Il y en aura pour tous les goûts : Histoire, sciences naturelles, médecine, nouvelles technologies, people... Et toujours avec une blague pour sourire ! Se cultiver sans se prendre la tête, testé et approuvé par les auditeurs et les téléspectateurs de Florian Gazan ! Le petit livre pour se cultiver aux toilettes : 96 nouvelles infos futiles et utiles pour se cultiver sur le trône ! Le petit livre pour se tester aux toilettes : 96 vrais/faux amusants Le petit livre des citations à méditer aux toilettes : 96 " Qui a dit " et leur chute ! Le petit livre pour jouer aux toilettes : 96 sudoku, quiz, mots fléchés... Le petit livre pour gribouiller aux toilettes De quoi passer le temps en laissant ses pensées s'échapper... sur le papier !

Par Florian Gazan
Chez First

|

Auteur

Florian Gazan

Editeur

First

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le kit de survie aux toilettes par Florian Gazan

Commenter ce livre

 

Le kit de survie aux toilettes

Florian Gazan

Paru le 06/11/2025

96 pages

First

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412103197
9782412103197
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.