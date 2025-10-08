Les jours sauvages

Une aventure extraordinaire d'exploration et d'alpinisme en totale autonomie aux confins de l'Alaska Hélias Millerioux, Aurélien Lardy, Alexandre Marchesseau et Christophe Tricou, des amis alpinistes, se lancent dans une aventure unique et jamais réalisée auparavant : plus de cent kilomètres en skis en tirant plus de 110 kg de matériel sur des pulkas, pour rejoindre, gravir puis skier le Denali, sommet le plus haut d'Alaska, puis le mont Foraker avant de descendre, en packrafts, la rivière Yentna, de sa source à son embouchure dans l'océan Pacifique sur 250 km, pour retrouver la civilisation à Anchorage. 450 kilomètres d'expédition en totale autonomie durant plus de 50 jours dans les conditions extrêmes et les dangers de l'Alaska. Vivez à leurs côtés cette aventure hors du commun face aux difficultés d'une telle entreprise, les coups durs, les tensions comme les moments de joie et de fierté, toujours avec humour.