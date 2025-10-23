Des vies volées

UNE VERITABLE COURSE CONTRE LA MONTRE Un beau matin, une femme désespérée, un enfant à ses côtés, frappe à la porte de Lottie Parker, implorant l'aide de l'inspectrice. Quelques heures plus tard, le corps inanimé d'une jeune femme enceinte est découvert sur un chantier dans des conditions bien mystérieuses. Très vite, une autre femme est retrouvée, tuée selon le même mode opératoire. Un tueur en série semble vouloir perturber l'apparente tranquillité de Ragmullin... Alors que les disparitions s'enchaînent, Lottie Parker entame une véritable course contre la montre. Tiraillée entre ses blessures familiales et l'urgence de sauver des vies, l'inspectrice lutte tant bien que mal pour jongler entre son enquête et sa vie personnelle chaotique. Mais lorsque deux autres jeunes filles disparaissent, Lottie Parker ne peut plus tergiverser. Le tueur semble avoir systématiquement une longueur d'avance. LE MAL FRAPPE TOUJOURS PLUSIEURS FOIS... Hantée par ses propres démons et provoquée par un meurtrier sans pitié, Lottie Parker sait que si elle ne réussit pas à le mettre hors d'état de nuire, d'autres vies seront bientôt brisées. Parviendrat- elle à percer les nombreux mystères de cette enquête pas comme les autres ou le tueur la fera-t-elle définitivement sombrer ?