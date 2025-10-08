Mon petit nid douillet

Comment garder une atmosphère de vie la plus agréable possible quand on vit dans des villes toujours plus peuplées ? Chiaki Ida vous accueille au sein de cinq appartements soigneusement aménagés pour offrir à chacun de ses locataires le bonheur simple de se sentir bien chez soi. Du papier peint à fleurs en passant par le fauteuil confortable, la couverture de laine bien chaude, chaque page est une joie infinie pour les yeux.