Mon petit nid douillet

Julie Gerriet, Chiaki Ida

ActuaLitté
Comment garder une atmosphère de vie la plus agréable possible quand on vit dans des villes toujours plus peuplées ? Chiaki Ida vous accueille au sein de cinq appartements soigneusement aménagés pour offrir à chacun de ses locataires le bonheur simple de se sentir bien chez soi. Du papier peint à fleurs en passant par le fauteuil confortable, la couverture de laine bien chaude, chaque page est une joie infinie pour les yeux.

Julie Gerriet, Chiaki Ida
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Julie Gerriet, Chiaki Ida

Editeur

Soleil Productions

Genre

Josei/femme

Mon petit nid douillet

Chiaki Ida trad. Julie Gerriet

Paru le 08/10/2025

128 pages

Soleil Productions

14,95 €

ActuaLitté
9782302104891
© Notice établie par ORB
