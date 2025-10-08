Inscription
#Beaux livres

Doux et cosy

Jade Summer

ActuaLitté
Offrez-vous une pause créative et relaxante avec Doux et cosy ! - Un papier premium 170 g, épais et résistant, compatible avec les feutres à alcool, les acryliques, les stylos gel... pour colorier en toute sérénité. - 40 illustrations originales et authentiques, réalisées par Jade Summer. - Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. - Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre. Partage tes coloriages avec notre communauté Dessain & Tolra !

Par Jade Summer
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Jade Summer

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

Doux et cosy

Jade Summer

Paru le 08/10/2025

96 pages

Dessain et Tolra

9,95 €

ActuaLitté
9782295017307
© Notice établie par ORB
