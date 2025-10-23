Inscription
#Roman francophone

A Christmas List

Arizona Brooks

ActuaLitté
Deux âmes en peine et une petite fille bien décidée à les réunir ! Une romance de Noël comme on les aime ! Linnéa, sept ans, sait ce qu'elle veut pour Noël : un papa. Elle n'a pas connu le sien, et elle estime qu'il est temps que le Père Noël et sa mère, Freyja, fassent leur boulot ! Freyja élève comme elle le peut sa petite fille. Un drame lui a enlevé l'homme qu'elle aimait avant la naissance de Linnéa, et entre son travail de kinésithérapeute et son rôle de maman, elle n'a pas le temps pour une histoire de coeur. Brewenn a connu des jours meilleurs. A cause d'un accident, il est obligé de quitter les Forces royales aériennes norvégiennes et de recommencer tout à zéro. Pas si facile quand on n'a plus d'objectif, si ce n'est soigner son épaule. Deux âmes blessées, deux âmes qui ont peur de l'avenir et ne croient plus en l'amour. Deux âmes que tout sépare, mais que tout rapproche également. Surtout une petite fille bien décidée à prouver que la magie de Noël existe !

Par Arizona Brooks
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Arizona Brooks

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

A Christmas List

Arizona Brooks

Paru le 23/10/2025

264 pages

Alter Real éditions

17,90 €

ActuaLitté
9782385755157
