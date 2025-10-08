Inscription
#Roman francophone

Les indulgences

Pascale Kramer

Automne 1977. Clémence, treize ans, est venue aider au déménagement de sa grand-mère, veuve depuis peu. La présence attendue de Vincent, son oncle, semble électriser tout le monde. Cet homme à femmes, commissaire-priseur de renom, l'adolescente en est amoureuse ; cinq ans plus tard, elle en devient la maîtresse occasionnelle. Une fois sue, cette aventure ébranle la famille, et c'est sur Clémence que s'abattent les reproches. Question d'époque ? Suivant sur plusieurs décennies le fil de cet événement aux longs retentissements, Pascale Kramer ausculte les sensibilités amoureuses de trois générations d'épouses, de mères et de filles ; de trois époques, de leurs excès comme de leurs indulgences.

Par Pascale Kramer
Chez J'ai lu

|

Auteur

Pascale Kramer

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Les indulgences

Pascale Kramer

Paru le 08/10/2025

256 pages

J'ai lu

8,00 €

