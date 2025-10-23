Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Voyages zéro carbone (ou presque) en France

Jean-Bernard Carillet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
60 itinéraires pour redécouvrir la France sans voiture ni bus Une réédition entièrement mise à jour, avec de nouvelles propositions vers des destinations désormais très prisées (le Jura et le Massif central notamment) Une façon éco-responsable de concevoir ses vacances qui a le vent en poupe : en train ou en train + mobilité douce (vélo, rando, canoë). Une manière de redécouvrir la France sur un autre rythme. Celui des trains et de leurs correspondances, du canoë qui longe une côte jusqu'à une crique inaccessible, de la marche à pied qui n'effraie pas les bouquetins ou du vélo qui permet de rejoindre presque toutes les destinations. Les chapitres sont organisés en fonction de la durée des itinéraires proposés : un week-end, une semaine ou un mois. Un titre qui couvre toute la France, et tous les types de voyage : découverte, culturel, sportif, farniente... Abondamment illustré, avec une carte par itinéraire et de nombreuses photos

Par Jean-Bernard Carillet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Jean-Bernard Carillet

Editeur

Lonely Planet

Genre

France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyages zéro carbone (ou presque) en France par Jean-Bernard Carillet

Commenter ce livre

 

Voyages zéro carbone (ou presque) en France

Jean-Bernard Carillet

Paru le 23/10/2025

328 pages

Lonely Planet

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927975
9782384927975
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.