Voyages zéro carbone (ou presque) en France

60 itinéraires pour redécouvrir la France sans voiture ni bus Une réédition entièrement mise à jour, avec de nouvelles propositions vers des destinations désormais très prisées (le Jura et le Massif central notamment) Une façon éco-responsable de concevoir ses vacances qui a le vent en poupe : en train ou en train + mobilité douce (vélo, rando, canoë). Une manière de redécouvrir la France sur un autre rythme. Celui des trains et de leurs correspondances, du canoë qui longe une côte jusqu'à une crique inaccessible, de la marche à pied qui n'effraie pas les bouquetins ou du vélo qui permet de rejoindre presque toutes les destinations. Les chapitres sont organisés en fonction de la durée des itinéraires proposés : un week-end, une semaine ou un mois. Un titre qui couvre toute la France, et tous les types de voyage : découverte, culturel, sportif, farniente... Abondamment illustré, avec une carte par itinéraire et de nombreuses photos