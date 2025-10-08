Inscription
#Essais

Le PLU(i)

Steve Hercé

ActuaLitté
Initialement créés par la loi SRU du 13 décembre 2000 pour succéder aux POS, les PLU ont connu de nombreuses réformes, dont la dernière en date est issue de la loi ALUR du 24 mars 2014. Véritables outils de développement durable et de lutte contre l'étalement urbain, les PLU s'ouvrent aujourd'hui à l'urbanisme de projet. Organisé autour de cinq chapitres, l'ouvrage décrit la place du PLU dans la hiérarchie des normes, détaille son contenu et commente les procédures d'élaboration et d'adaptation au regard de la jurisprudence la plus récente. Enfin, le contentieux fait l'objet d'un chapitre particulier permettant de décrire le rôle et les pouvoirs du juge. Cette troisième édition met l'accent sur la compétence des intercommunalités en matière de PLU. En effet, si l'objet du document est le même que pour la commune, la spécificité des EPCI donne lieu à des différences de procédure éclairées par l'ouvrage. Livre de référence dans le domaine de la planification locale, Le PLU(i) adopte une approche exhaustive et pédagogique. Enrichi de nombreux conseils, il est indispensable pour réussir la planification et la mise en oeuvre des projets urbains par les collectivités.

Par Steve Hercé
Chez Le Moniteur Editions

|

Auteur

Steve Hercé

Editeur

Le Moniteur Editions

Genre

Droit de l'urbanisme

Le PLU(i)

Steve Hercé

Paru le 22/10/2025

400 pages

Le Moniteur Editions

55,00 €

ActuaLitté
9782281137460
© Notice établie par ORB
