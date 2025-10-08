Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Je veux sortir

Rémi Saillard, Gilles Bizouerne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Souris est coincée, elle veut sortir. Chat aussi est coincé, il veut sortir. Pareil pour Renard. Pareil pour Loup. Mais dans quoi sont-ils coincés ? Et comment vont-ils s'échapper ? Dehors, c'est l'hiver. Ours a froid et il s'enrhume, aaaa-tchoum... Oh ! Loup est expulsé du ventre de l'ours comme un boulet de canon et tombe dans la neige. A son tour, Loup éternue et, hop Renard est éjecté ! Et il en va ainsi aussi pour Chat et pour Souris. Souris qui, trop fatiguée, retourne se coucher... Où ça ? Dans la gueule de Chat ! L'histoire va-t-elle recommencer ?

Par Rémi Saillard, Gilles Bizouerne
Chez Editions Didier

|

Auteur

Rémi Saillard, Gilles Bizouerne

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je veux sortir par Rémi Saillard, Gilles Bizouerne

Commenter ce livre

 

Je veux sortir

Rémi Saillard, Gilles Bizouerne

Paru le 08/10/2025

26 pages

Editions Didier

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278130955
9782278130955
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.