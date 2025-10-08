Je veux sortir

Souris est coincée, elle veut sortir. Chat aussi est coincé, il veut sortir. Pareil pour Renard. Pareil pour Loup. Mais dans quoi sont-ils coincés ? Et comment vont-ils s'échapper ? Dehors, c'est l'hiver. Ours a froid et il s'enrhume, aaaa-tchoum... Oh ! Loup est expulsé du ventre de l'ours comme un boulet de canon et tombe dans la neige. A son tour, Loup éternue et, hop Renard est éjecté ! Et il en va ainsi aussi pour Chat et pour Souris. Souris qui, trop fatiguée, retourne se coucher... Où ça ? Dans la gueule de Chat ! L'histoire va-t-elle recommencer ?