Mes années pub

Claude Douce

"What else ? " , "Parce que je le vaux bien" , "100 % des gagnants ont tenté leur chance" , "Le poids des mots, le choc des photos" , ou encore "Mais qu'est-ce tu bois Doudou dis donc ? " Ces slogans publicitaires sont tous entrés dans la mémoire collective des Français. Comment se sont-ils imposés auprès des consommateurs ? C'est pour répondre à cette question que j'ai décidé d'écrire ce livre sur les coulisses des grandes agences de publicité que j'ai dirigées pendant plus de quarante ans. Mais plus encore, j'ai voulu expliquer à quel point la seule notion d'innovation a été la clef de ma vie et de ma carrière. Et aussi pour me souvenir que chaque marche franchie, je la dois à quelqu'un : aussi bien à mes collaborateurs, à mes clients qu'aux médias. A travers la description de 35 campagnes publicitaires iconiques - et surtout efficaces -, je vous raconte l'histoire de "l'âge d'or de la pub" , des années 60 aux années 90, lorsque tout était encore à inventer. Une époque où le rire, l'autodérision et l'audace étaient la règle. Claude Douce, né en 1937, a débuté sa carrière de publicitaire chez Havas en 1959, avant de créer l'agence Bélier en 1971 et de diriger en tant que vice-président executive worldwide McCann Erickson de 1988 à 2004.

Mes années pub

Claude Douce

Paru le 08/10/2025

143 pages

Editions du Rocher

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782268112381
