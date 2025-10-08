Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

A la claire fontaine

M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ancombe, paisible petit village, possède une source d'eau douce réputée pour ses bienfaits. Mais l'arrivée d'une société qui veut l'exploiter échauffe les esprits et divise les habitants : s'enrichir ou renoncer à la paix ? Lorsque Robert Struthers, le président du conseil municipal, est retrouvé assassiné, l'affaire prend une sale tournure. Pour y voir plus clair, Agatha Raisin décide d'aller à la source et se fait embaucher par la fameuse société... Par la grâce d'une prose colorée, volontiers drolatique, M. C. Beaton nous offre une vision décapante de la vie dans la province anglaise. Le Figaro. Traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier.

Par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la claire fontaine par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier

Commenter ce livre

 

A la claire fontaine

M. C. Beaton trad. Françoise Du Sorbier

Paru le 08/10/2025

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253365
9782253253365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.