A la claire fontaine

Ancombe, paisible petit village, possède une source d'eau douce réputée pour ses bienfaits. Mais l'arrivée d'une société qui veut l'exploiter échauffe les esprits et divise les habitants : s'enrichir ou renoncer à la paix ? Lorsque Robert Struthers, le président du conseil municipal, est retrouvé assassiné, l'affaire prend une sale tournure. Pour y voir plus clair, Agatha Raisin décide d'aller à la source et se fait embaucher par la fameuse société... Par la grâce d'une prose colorée, volontiers drolatique, M. C. Beaton nous offre une vision décapante de la vie dans la province anglaise. Le Figaro. Traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier.