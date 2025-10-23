Inscription
#Beaux livres

Mes autocollants de Noël

Collectif, Jonny Marx

ActuaLitté
10 adorables scènes de Noël à recréer avec les autocollants numérotés et des informations passionnantes sur cette fête. "Crée 10 adorables scènes de Noël avec plus de 150 autocollants ! Un traîneau chargé de cadeaux, des lutins ou un joli sapin... Associe les autocollants aux numéros correspondants sur chaque image pour créer de magnifiques scènes festives ! En bonus, découvre au dos de chaque page des informations insolites sur Noël à travers les âges et les pays, puis amuse-toi à décorer les scènes avec les autocollants supplémentaires en fin de livre. Toutes les pages à décorer et les planches d'autocollants sont détachables, pour encore plus de facilité ! "

Par Collectif, Jonny Marx
Chez Kimane

|

Auteur

Collectif, Jonny Marx

Editeur

Kimane

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mes autocollants de Noël

Collectif, Jonny Marx

Paru le 23/10/2025

36 pages

Kimane

9,95 €

