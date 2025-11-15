Inscription
#Roman francophone

Coma

Renaud Dehousse

ActuaLitté
Coma explore la trajectoire intérieure d'un jeune homme ayant tenté de mettre fin à ses jours et se retrouvant hospitalisé, entre rêve et réalité. A son réveil d'un coma, il se remémore un songe intensément réaliste dans lequel il mène une vie idéale : une carrière accomplie, une épouse aimante, un manoir, un enfant à venir. Cette vie onirique devient pour lui un repère, une forme d'espoir auquel se rattacher. Il la décrit avec précision, y trouvant des scènes marquantes comme celle de l'accouchement au bord d'un lac ou encore les repas familiaux empreints de sérénité. Au fil du récit, il découvre que son existence passée marquée par les échecs professionnels et amoureux l'avait poussé au désespoir. Mais ce rêve agit comme un révélateur : "Pourquoi partir au ciel alors qu'on ignore les merveilleuses surprises qui pourraient nous surprendre à l'avenir ? " se demande-t-il. Une lente reconstruction s'opère, aidée par les retrouvailles avec une ancienne relation, la mort brutale de sa mère, et la perspective d'un avenir qui ressemble étrangement à son rêve.

Par Renaud Dehousse
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

Renaud Dehousse

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Coma par Renaud Dehousse

Commenter ce livre

 

Coma

Renaud Dehousse

Paru le 15/11/2025

90 pages

Editions de l'Onde

14,00 €

ActuaLitté
9782371586765
