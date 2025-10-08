Inscription
Deviens un aimant social

Fabien Olicard, Charlie Haid

ActuaLitté
Vous n'osez pas aller vers les autres ? Vous pensez qu'être à l'aise en public est réservé à une infime partie de la population ou que discuter facilement avec n'importe qui relève de l'impossible ? Sachez que c'était aussi le cas de Charlie Haid, qui a réuni dans ce livre ses connaissances et expérimentations pour vous aider à vaincre votre timidité. Charlie Haid, passionné de psychologie depuis son plus jeune âge, s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos de mentalisme dans lesquelles il décrypte les pensées de ses interlocuteurs. Il est suivi par près de 3 millions de personnes. Ancien timide devenu un véritable showman, il se produit régulièrement sur scène, où il bluffe un public toujours plus nombreux. Une méthode fondée sur des exercices facilesà mettre en oeuvre et des conseils bienveillants. Etape par étape, apprivoiser son anxiété sociale, augmenter sa confiance en soi, élargir son cercle de relations, stimuler sa carrière professionnelle. Des exemples de situations tirées de l'expérience de l'auteur. Préface de Fabien Olicard.

Par Fabien Olicard, Charlie Haid
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Fabien Olicard, Charlie Haid

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Affirmation de soi

Deviens un aimant social

Charlie Haid

Paru le 08/10/2025

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

9782253238980
