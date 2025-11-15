Perigord mysterieux (poche - relie) coll. baroque

Des récits et légendes sortis des archives, des revues ou des livres de voyages rassemblés dans un ouvrage car ils font partie du patrimoine humain du Périgord. Le Périgord est une vieille terre de légendes. Tout en "énoisant" ou en dépouillant le maïs à la veillée, on racontait de merveilleuses histoires et légendes. Les participants étaient béats d'admiration devant les fées qui fréquentaient les rives de la Dordogne et de la Vézère. Ils rêvaient en entendant parler de Charlemagne ou de Saint Louis qui étaient passés dans la région. Ils compatissaient aux malheurs de l'épouse emprisonnée par son mari. Et tant d'autres histoires...