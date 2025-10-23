Inscription
#Essais

Les outils des géants

Timothy Ferriss, Cécile Capilla, Olivier Roland

ActuaLitté
"Une véritable boîte à outils pour changer votre vie". OLIVIER ROLAND Il est des individus qui réussissent incroyablement, mais leur force tient en général dans un détail, une habitude, un mode de vie ou un état d'esprit qui change tout... Ce livre regroupe des entretiens menés par Tim Ferriss avec des personnalités au sommet de leur art, dans le cadre de son Tim Ferriss Show, l'un des podcasts les plus téléchargés aux Etats-Unis. Parmi ses invités, les superstars Arnold Schwarzenegger, Jamie Foxx ou Edward Norton, mais aussi Paulo Coelho, Jack Dorsey (fondateur de X), Ed Catmull (cofondateur du studio Pixar), Chade-Meng Tan (employé de génie chez Google) et beaucoup d'autres. En vous livrant des conseils pratiques testés et adoptés par les plus grands, cet ouvrage vous permettra de révolutionner votre quotidien pour devenir à votre tour un "géant" . DECOUVREZ... - ce qu'ils font des soixante premières minutes de leur journée ; - quelles sont leurs routines et pourquoi ils les ont mises en place ; - quel livre ils ont l'habitude d'offrir ; - quelles sont, à leurs yeux, les plus grosses pertes de temps... et bien d'autres secrets qui font les grands de ce monde. Timothy FERRISS est un entrepreneur et auteur américain plusieurs fois best-seller du New York Times. Son livre, La Semaine de 4 heures, a été publié dans 36 pays et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Le Tim Ferriss Show, son podcast, a été téléchargé plus de 200 millions de fois. Timothy Ferris est également l'auteur de La Tribu des mentors, paru chez Alisio (2018). La préface est signée d'Olivier ROLAND, l'auteur, aux éditions Alisio, de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études (2019, vendu à plus de 150 000 exemplaires) et Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays (2025).

Par Timothy Ferriss, Cécile Capilla, Olivier Roland
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Timothy Ferriss, Cécile Capilla, Olivier Roland

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

Les outils des géants

Timothy Ferriss trad. Cécile Capilla

Paru le 23/10/2025

708 pages

Leduc.s éditions

28,00 €

