#Roman francophone

7 jours dans le limousin

Rémy-Laurent Kraft

ActuaLitté
Un petit album jeunesse pour découvrir le Limousin et ses traditions à travers les vacances d'une famille. Les parents de Lou et Marc sont des passionnés de voyage. Pendant les vacances scolaires, ils partent avec leur petit camping-car. Une semaine entière est consacrée à la découverte de la culture, de l'histoire d'une région, d'une île parfois, ou d'une grande ville. Cette fois-ci, ce sera le Limousin. Randonnées au bord de l'eau, festivités locales, avec des défilés en costumes traditionnels, ou rencontres avec les légendes au coeur de la forêt, 7 jours riches en découvertes.

Par Rémy-Laurent Kraft
Chez La Geste

|

Auteur

Rémy-Laurent Kraft

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

7 jours dans le limousin

Rémy-Laurent Kraft

Paru le 08/10/2025

32 pages

La Geste

13,90 €

ActuaLitté
9791035329457
9791035329457
© Notice établie par ORB
