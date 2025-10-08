Inscription
Trauma

Juliet Drouar

Pourquoi devient-on violent·e ? Que se passe-t-il dans notre corps lors de traumatismes ? Comment plus de pouvoir facilite le passage à l'acte violent ? Et comment se soigner ? Telles sont les questions auxquelles s'attaque Juliet Drouar, thérapeute et spécialiste des sujets de dominations. Dans cet essai aux allures de révolution copernicienne, il explore le rôle des traumatismes comme terreau des violences y compris systémiques et leur articulation avec les inégalités sociales. Il propose une nouvelle éthique du soin et de la responsabilité et, grâce à des outils accessibles à chacun·e, il ouvre la voie à une guérison individuelle et collective. Une grille de lecture nécessaire pour comprendre la reproduction des violences. Un livre essentiel à notre époque. Juliet Drouar examine comment le traumatisme structure nos rapports sociaux et propose des outils pour sortir des crises. Limpide et salutaire ! Lauren Bastide

Par Juliet Drouar
Chez Stock

|

Auteur

Juliet Drouar

Editeur

Stock

Genre

Autres troubles du comportemen

Trauma

Juliet Drouar

Paru le 08/10/2025

240 pages

Stock

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

