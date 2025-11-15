Inscription
#Roman francophone

NOS VILLAGES DANS LA RESISTANCE - DEUX-SEVRES ETE 1944 (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Jean-Yves Pineau, Jacky Berge

Cet ouvrage se veut le témoignage détaillé de l'engagement, épopée parfois vécue en solitaire, parfois dans la solidarité d'un réseau, de la Résistance en Deux-Sèvres. Il y a huit décennies, dans les Deux-Sèvres comme dans toute la France, des milliers d'hommes et de femmes ont répondu en se levant, courageusement, armes à la main pour chasser l'occupant nazi. La plupart étaient anonymes, ils avaient tout à perdre et pourtant, ils ont risqué et pour certains perdus leur vie, pour leur idéal de justice de paix et de liberté. La torture, la prison, la déportation... la mort, mais aussi, après la nuit, la lumière de la liberté retrouvée. Qu'ils soient de Parthenay, de Thouars, de Bressuire ou d'un village du nord Deux-Sèvres, ils étaient nos voisins, nos proches, nos pères...

Chez La Geste

|

Auteur

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Paru le 10/10/2025

528 pages

La Geste

30,00 €

9791035329440
