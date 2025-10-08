On veut des patates !

Sautées, gratinées, rissolées, en purée, en gnocchis, en salade, au four, sous la braise ou à la vapeur... Il existe autant de manières de cuisiner la pomme de terre que de variétés. On peut la juger un peu simple, voire ordinaire, et pourtant tout le monde l'adore et la désire ! Pour Vincent Ferniot, la patate c'est une histoire d'amour, mais aussi une histoire de famille. Dans ce livre, celui qu'on surnomme chez lui Monsieur Patate vous dévoile la pomme de terre comme vous ne l'avez jamais mangée à travers toutes ses recettes de famille au fil des générations : - Grands classiques : gratin dauphinois, pommes soufflées, aligot de l'Aubrac, tartiflette, pommes dauphine et pâté de pommes de terre - Créations originales : patates farcies aux rillettes et compotée d'oignons, bruschetta alla patata, patates à la crème de camembert au calvados, millefeuille de pommes de terre au comté, Kouign kroc'hen patatez - Recettes des amis : omelette valaisanne du Grand Frédy, Beugnettes ou matafans des Veyrat, pommes sarladaises d'Henry de Ségogne... Le tout accompagné de souvenirs précis et d'anecdotes aussi savoureuses que ses recettes. Vincent Ferniot est journaliste gastronomique depuis plus de 35 ans à la télévision (France 2, France 3, Canal+) et à la radio (RMC, France Inter, Europe 1). Aujourd'hui il partage son temps médiatique entre Manger C'est Voter (Public Sénat), Ferniot Fait le Marché (Sud Radio) et sa page Instagram (@vferniot) où ses recettes filmées sont attendues par de très nombreux affamés. Déjà auteur de 5 livres de cuisine, il ne cesse de transmettre les valeurs de la bonne cuisine régionale et son amour des beaux produits.