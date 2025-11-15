Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Troubadours perigourdins - tome 2

Gérard Gonfroy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un beau livre exhaustif sur les troubadours périgourdins. Leurs origines, leur histoire et leur héritage. Les dix-huit troubadours périgourdins cherchèrent fortune, pour la plupart d'entre eux, dans les terres lointaines de la Provence, de l'Aragon, de la Catalogne, de l'Italie du nord et même de l'Orient latin. Ils y exportèrent une relecture fascinante et souvent subversive des codes courtois classiques. Ils offrent surtout un témoignage unique sur les luttes politiques et sociales de leur époque ; leurs poèmes, riches d'engagement et de réflexion, se situent au croisement de l'Histoire et de la création littéraire, éclairant des événements majeurs.

Par Gérard Gonfroy
Chez La Geste

|

Auteur

Gérard Gonfroy

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Troubadours perigourdins - tome 2 par Gérard Gonfroy

Commenter ce livre

 

Troubadours perigourdins - tome 2

Gérard Gonfroy

Paru le 16/10/2025

408 pages

La Geste

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329327
9791035329327
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.