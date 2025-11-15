Troubadours perigourdins - tome 2

Un beau livre exhaustif sur les troubadours périgourdins. Leurs origines, leur histoire et leur héritage. Les dix-huit troubadours périgourdins cherchèrent fortune, pour la plupart d'entre eux, dans les terres lointaines de la Provence, de l'Aragon, de la Catalogne, de l'Italie du nord et même de l'Orient latin. Ils y exportèrent une relecture fascinante et souvent subversive des codes courtois classiques. Ils offrent surtout un témoignage unique sur les luttes politiques et sociales de leur époque ; leurs poèmes, riches d'engagement et de réflexion, se situent au croisement de l'Histoire et de la création littéraire, éclairant des événements majeurs.