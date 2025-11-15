Brive a la lettre (poche - relie) coll. baroque

Portrait-mosaïque, ce petit abécédaire illustré présente quelques personnalités brivistes, des lieux ou des manifestations emblématiques de la vie de la cité. Brive vibre, virevolte et peut donner le tournis par sa vitalité et son esprit d'entreprise. Sa belle assurance agace parfois. Si elle n'est pas réductible aux clichés dont on l'affuble, la ville les cultive souvent et sait en jouer. Brive a de l'ambition ! Les deux derniers articles donnent la parole à des jeunes des générations Y et Z, restés ou revenus au pays. " Brive A la Lettre " se veut aussi un kaléidoscope qui reflète les dynamiques d'une ville haute en couleurs.