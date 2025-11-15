Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Brive a la lettre (poche - relie) coll. baroque

Emmanuel Coulondre, Patrick Veyssiere

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Portrait-mosaïque, ce petit abécédaire illustré présente quelques personnalités brivistes, des lieux ou des manifestations emblématiques de la vie de la cité. Brive vibre, virevolte et peut donner le tournis par sa vitalité et son esprit d'entreprise. Sa belle assurance agace parfois. Si elle n'est pas réductible aux clichés dont on l'affuble, la ville les cultive souvent et sait en jouer. Brive a de l'ambition ! Les deux derniers articles donnent la parole à des jeunes des générations Y et Z, restés ou revenus au pays. " Brive A la Lettre " se veut aussi un kaléidoscope qui reflète les dynamiques d'une ville haute en couleurs.

Par Emmanuel Coulondre, Patrick Veyssiere
Chez La Geste

|

Auteur

Emmanuel Coulondre, Patrick Veyssiere

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Brive a la lettre (poche - relie) coll. baroque par Emmanuel Coulondre, Patrick Veyssiere

Commenter ce livre

 

Brive a la lettre (poche - relie) coll. baroque

Emmanuel Coulondre, Patrick Veyssiere

Paru le 18/09/2025

180 pages

La Geste

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329211
9791035329211
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.