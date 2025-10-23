Traquer la vérité dans les personnages du crime Le juge Michel, Carpentras, le Temple solaire, le viol de Morgiou ... . Après le succès de ses Indéfendables Mémoires , Gilbert Collard poursuit son immersion au coeur des procès qui ont forgé sa légende. Il revient ici avec le second volet tout aussi captivant de ses mémoires et nous livre les coulisses de nouvelles affaires dans lesquelles il a joué un rôle essentiel. Il décrypte avec justesse les dossiers emblématiques que sont l'assassinat du juge Michel, la profanation du cimetière de Carpentras, l'affaire du Temple solaire ou encore celle du viol de Morgiou, et ne se contente pas de raconter les procès. Il reprend chaque cas depuis son origine et mêle les voix des accusés, des témoins et des victimes pour mieux restituer l'atmosphère et les enjeux de l'époque. Les affaires qu'il choisit d'évoquer ont toutes marqué le grand public et les révélations qu'il livre font de ce volume une lecture incontournable pour mieux comprendre l'histoire judiciaire de ces cinquante dernières années ! Un livre de la collection Jacques Dallest.