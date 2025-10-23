Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Indéfendables mémoires

Gilbert Collard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Traquer la vérité dans les personnages du crime Le juge Michel, Carpentras, le Temple solaire, le viol de Morgiou ... . Après le succès de ses Indéfendables Mémoires , Gilbert Collard poursuit son immersion au coeur des procès qui ont forgé sa légende. Il revient ici avec le second volet tout aussi captivant de ses mémoires et nous livre les coulisses de nouvelles affaires dans lesquelles il a joué un rôle essentiel. Il décrypte avec justesse les dossiers emblématiques que sont l'assassinat du juge Michel, la profanation du cimetière de Carpentras, l'affaire du Temple solaire ou encore celle du viol de Morgiou, et ne se contente pas de raconter les procès. Il reprend chaque cas depuis son origine et mêle les voix des accusés, des témoins et des victimes pour mieux restituer l'atmosphère et les enjeux de l'époque. Les affaires qu'il choisit d'évoquer ont toutes marqué le grand public et les révélations qu'il livre font de ce volume une lecture incontournable pour mieux comprendre l'histoire judiciaire de ces cinquante dernières années ! Un livre de la collection Jacques Dallest.

Par Gilbert Collard
Chez Mareuil éditions

|

Auteur

Gilbert Collard

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Indéfendables mémoires par Gilbert Collard

Commenter ce livre

 

Indéfendables mémoires

Gilbert Collard

Paru le 23/10/2025

Mareuil éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372544429
9782372544429
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.