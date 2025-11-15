Inscription
#Roman francophone

Petite histoire de la vendee (poche - relie) coll. baroque

Michel Perraudeau

Cette Histoire de la Vendée et des pays bas-poitevins s'adresse à tous les lecteurs désireux de mieux connaItre le passé du département et des régions historiquement proches. A l'époque antique, César désigne sous le nom de Pictons les habitants de la région allant de l'Atlantique à la Vienne. Certains seront rebelles aux armées romaines. Au Moyen Age, le territoire devient comté de Poitou. La Renaissance et la Réforme ont fortement marqué la terre de l'actuel département. Au milieu du XVIIe siècle, une ordonnance royale crée le Bas-Poitou avec Fontenay-le-Comte pour capitale. La Révolution institue la Vendée administrative. En 1793, un soulèvement sans précédent enflamme une grande partie de l'ancien Poitou ; la population du territoire insurgé est massacrée. Ensuite les réformes administratives se succéderont. L'. histoire de la Vendée n'est pas aussi simple qu'elle le semble au premier abord, elle se révèle complexe, contradictoire et nuancée. C'est dans cette riche tension que le département s'est construit au fil des siècles.

Pays de la Loire

Paru le 18/09/2025

180 pages

12,90 €

9791035329181
