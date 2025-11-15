Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Perigord remarquable (coll. remarquable)

Dominique Audrerie, Daniel Roblin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un beau livre pour découvrir à travers des photographies inédites le Périgord sous toutes ses facettes. Le Périgord, une petite région ou plutôt une terre dont on parle, dont on rêve, où l'on souhaite porter ses pas pour un temps de découverte tant les vestiges du passé sont ici présents : grottes ornées à la préhistoire, châteaux de défenses ou de plaisir, églises romanes ou témoins du renouveau gothique, soldats ou hommes de foi, philosophes ou écrivains, et tous ces obscurs qui ont su, de siècle en siècle, édifier ce qui aujourd'hui nous enchante.

Par Dominique Audrerie, Daniel Roblin
Chez La Geste

|

Auteur

Dominique Audrerie, Daniel Roblin

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Perigord remarquable (coll. remarquable) par Dominique Audrerie, Daniel Roblin

Commenter ce livre

 

Perigord remarquable (coll. remarquable)

Dominique Audrerie, Daniel Roblin

Paru le 16/10/2025

304 pages

La Geste

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035327248
9791035327248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.