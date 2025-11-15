Perigord remarquable (coll. remarquable)

Un beau livre pour découvrir à travers des photographies inédites le Périgord sous toutes ses facettes. Le Périgord, une petite région ou plutôt une terre dont on parle, dont on rêve, où l'on souhaite porter ses pas pour un temps de découverte tant les vestiges du passé sont ici présents : grottes ornées à la préhistoire, châteaux de défenses ou de plaisir, églises romanes ou témoins du renouveau gothique, soldats ou hommes de foi, philosophes ou écrivains, et tous ces obscurs qui ont su, de siècle en siècle, édifier ce qui aujourd'hui nous enchante.