Libération-Nord ou le syndicalisme résistant

Jean-Pierre Azéma, Alya Aglan

L'histoire de la Résistance recèle une beauté et une grandeur qui fascinent. Celle de Libération-Nord, l'un des plus grands mouvements de zone occupée, ne fait pas exception. Son origine fait sa singularité : issu de l'alliance historique entre les syndicalistes, socialistes et chrétiens, le mouvement se caractérise par le primat accordé au politique sur le militaire et par son indépendance, du moins au début, vis-à-vis du gaullisme et du communisme. A cette histoire, celle des réseaux, de la clandestinité, de la publication du journal Libération-édition de zone nord, des opérations secrètes, des sabotages et du courage d'hommes et de femmes presque toujours restés anonymes, Alya Aglan a consacré de nombreuses années de recherche. En s'appuyant sur des archives inédites du BCRA ainsi que sur les témoignages de Christian Pineau et de ses compagnons en résistance dont Jean Cavaillès et Jean Texcier, elle lève ici une partie des mystères de cette résistance longtemps laissée dans l'ombre.

Libération-Nord ou le syndicalisme résistant

Alya Aglan

Paru le 08/10/2025

586 pages

Flammarion

13,50 €

