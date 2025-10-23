Inscription
Napoléon et l'islam

Louis Blin

"J'aime l'islam, vénère le Prophète, respecte le Coran". "La religion de Mahomet est la plus belle". Ainsi parla Napoléon, seul dirigeant français de l'Histoire à avoir prononcé la profession de foi musulmane. Affabulateur ou sincère ? Chrétien ou musulman ? Cet islamophile massacra les Egyptiens et les Palestiniens qui combattaient son invasion. Ce chantre du réveil arabe provoqua en en Haute-Egypte le premier soulèvement interarabe contre l'impérialisme européen, dirigé par un héros marocain oublié, Mohammed al-Jilani, à la tête d'une armée de Bédouins du Hedjaz. Il tenta de s'accorder avec le chérif de La Mecque contre les Britanniques. C'est une étrange histoire tissée de séduction et de répulsion que conte ce livre, basé sur des sources européennes et arabes, souvent oubliées ou mal interprétées. Récusée malgré les évidences, incomprise ou au contraire revendiquée, la fascination de Napoléon pour l'islam fait de lui un révélateur des passions françaises au sujet de cette religion et de ses adeptes, qui résonne jusqu'à nos jours. De l'enfance à Sainte-Hélène, l'Empereur a subi la tentation de l'islam et de l'Orient, mais lesquels ? Il a cherché à concilier cette attirance avec son patrimoine culturel et religieux, sans toujours être suivi par sa postérité. Louis Blin éclaire son itinéraire singulier dans un ouvrage agrémenté de reproductions d'illustrations d'époque.

Paru le 23/10/2025

300 pages

Erick Bonnier

22,00 €

9782367603599
